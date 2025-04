Deslizamento de aterro interdita MS-428, rodovia entre Corumbá e a fronteira com a Bolívia

O acesso rodoviário entre Corumbá e a fronteira com a Bolívia pela MS-428 foi interditado por volta das 12h40 deste sábado (26) após um deslizamento de aterro em uma das margens elevadas da pista. A medida foi tomada pela Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos) como precaução diante do risco no local.

Com o bloqueio, o tráfego de veículos, incluindo caminhões e automóveis de passeio, foi desviado para o anel viário da BR-262, na parte alta da cidade. O novo trajeto passa pelo porto seco da Agesa, pelo posto da Polícia Rodoviária Federal e segue até a fronteira. O trânsito ficou congestionado, especialmente por conta do aumento no fluxo de veículos aos fins de semana.

Em nota, a Agesul confirmou a interdição da MS-428, conhecida como Rodovia Ramão Gomez, no trecho entre a escola CAIC e o entroncamento com a BR-262, mas não detalhou os danos específicos causados pelas chuvas recentes. Técnicos da agência realizaram uma vistoria no local afetado antes de determinar o bloqueio.

O ponto onde ocorreu o deslizamento fica próximo à pista do aeroporto internacional, em uma área por onde passa uma galeria de águas pluviais que segue em direção ao Canal do Tamengo e, posteriormente, ao Rio Paraguai. A região já foi palco de acidentes graves, inclusive fatais, em decorrência das fortes enxurradas.

Apesar da sinalização com cones na rodovia, muitos motoristas insistem em seguir pela via interditada. Até o momento, não há presença de equipes de fiscalização no local e não foi informada uma previsão para a liberação do trecho interditado, que tem cerca de 1 km de extensão.