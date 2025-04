Homem incendeia casa com esposa dentro e é preso em Sidrolândia

Um homem de 43 anos foi preso após incendiar a própria casa com a esposa dentro, no bairro São Bento, em Sidrolândia, cidade a cerca de 71 km de Campo Grande. O caso ocorreu na Rua Prudente de Moraes e mobilizou equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros.

Segundo relato da vítima, de 40 anos, ela havia saído por um período e, ao retornar para casa, encontrou o marido em estado de fúria, demonstrando comportamento extremamente agressivo. Ele passou a interrogá-la de forma violenta sobre onde havia estado, o que deu início a uma discussão.

Durante o conflito, o homem exigiu que ela retirasse todos os seus pertences da residência. Ao começar a arrumar suas coisas ele tentou enforcá-la e desferiu um soco em seu rosto.

Após isso, o agressor ateou fogo em uma mala dentro do quarto. Em meio às chamas, gritou que se mataria e que a esposa morreria asfixiada pela fumaça. O incêndio rapidamente tomou conta do imóvel.

Vizinhos, que presenciaram o desespero da vítima, intervieram e conseguiram tirá-la da residência tomada pela fumaça. Eles também acionaram o Corpo de Bombeiros, que chegou ao local junto com a Polícia Militar.

Os policiais encontraram o autor caído no chão de um dos cômodos, aparentemente desacordado devido à inalação de fumaça. Ele foi socorrido e, em seguida, encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Sidrolândia. A vítima foi levada com ferimentos para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do município.

O caso está sendo investigado como tentativa de feminicídio, e o agressor permanece sob custódia das autoridades.