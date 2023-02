Menina de seis anos é encontrada morta em matagal; autor confessa crime

O corpo de uma menina de seis anos foi encontrado na manhã deste sábado (25), na zona rural da cidade de Douradina, localizada a 197 km de Campo Grande. As informações preliminares são de que ela tenha sido sequestrada e morta na madrugada de sábado. O autor do crime, um rapaz de 18 anos, confessou o crime o foi preso na noite de sexta-feira (24)

Segundo o delegado-adjunto do SIG (Setor de Investigações Gerais), Mateus Rocha, o autor foi preso por agentes da PM, em um município vizinho, após receberem uma denúncia de que ele estava envolvido em um furto de uma moto e no desaparecimento da menor.

O autor do crime foi encaminhado à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) de Dourados na madrugada de hoje (25), onde passou por interrogatório e confessou o crime, dando o local onde ocorreu o fato.

Durante o depoimento, o homem disse ao delegado que havia deixado a vítima com vida, entretanto, na manhã de hoje, ela foi encontrada morta em um matagal, conforme apuração do jornal local.

Em entrevista concedida ao jornal Dourados News, o delegado contou que não há marcas de ferimentos causados por armas. No entanto, ele confirma que há sinais de agressão física e aponta para a possibilidade de violência sexual contra a menor – informação que será averiguada a partir dos laudos da perícia.

“Não há lesão causada por armas de fogo. Mas, leva a crer em agressão, algo mecânico, asfixia. Mas isso será melhor apurado pela perícia. Existe a hipótese [de violência sexual], constatamos alguns indícios, mas será confirmado perante o laudo. É algo que nos choca através dos fatos que foram levados até nós”, explica Rocha.

Na região onde o corpo foi encontrado, os policiais civis encontraram algumas evidências para auxiliar nas investigações, entre elas, uma chupeta, provavelmente utilizada pela vítima. A moto que foi furtada pelo autor do crime também foi encontrada e encaminhada à Depac de Dourados.

O agressor e a vítima não têm relação de parentesco, entretanto, a menor seria vizinha dele. O homem afirmou que antes de cometer o crime, teria usado drogas na companhia de mais duas pessoas, que passarão por depoimento.

O caso segue em investigação na Depac de Dourados.

Serviço:

Disque 180

O Disque-Denúncia, criado pela Secretaria de Políticas para Mulheres (SPM), permite denunciar de forma anônima e gratuita, disponível 24 horas, em todo o país. Os casos recebidos pela central chegam ao Ministério Público.

Disque 100

Para casos de violações de direitos humanos, o Disque 100 é um dos meios mais conhecidos. Aliás, as denúncias podem ser feitas de forma anônima para casos de violações de direitos humanos.

O canal envia o assunto aos órgãos competentes no município de origem da criança ou do adolescente.

Com informações do jornal Dourados News

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia também: