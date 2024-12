Idoso morre após engasgar com pedaço de carne no Jardim Centenário

Na noite dessa segunda-feira (9), idoso de 67 anos, identificado apenas como Osvaldo morreu após se engasgar com um pedaço de carne, no bairro Jardim Centenário, em Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima foi encontrada caída ao chão por um amigo, com quem morava junto. Filha e sobrinha do idoso chamaram o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

A equipe de socorro realizou manobras de reanimação por 30 minutos, mas não tiveram resultados. Os paramédicos encontraram um pedaço de carne nas vias aéreas da vítima.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol como morte decorrente de fato atípico.

