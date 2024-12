Casal morre em acidente na BR-158 após veículo aquaplanar durante chuva forte

Anarinho Mariano e sua esposa, Luciana Bergantine, morreram em um grave acidente na BR-158, em Paranaíba, a 408 km de Campo Grande. O veículo em que o casal estava, aquaplanou e colidiu contra o guard rail durante uma forte chuva na tarde de segunda-feira (9).

Anarinho era irmão do ex-deputado estadual e ex-prefeito de Paranaíba, Beto Mariano. Segundo informações da imprensa loca, no veículo, além do casal, estavam dois funcionários, retornando de uma fazenda, em direção a área urbana.

O acidente aconteceu nas proximidades do distrito de Raimundo, quando o veículo perdeu o controle devido à água acumulada na pista e colidiu violentamente contra o guard rail. Anarinho e Luciana faleceram no local. Os dois funcionários que estavam no carro foram socorridos e levados a um hospital da região. Até o momento, não há informações fornecidas sobre o estado de saúde deles.

O velório de Anarinho Mariano e Luciana Bergantine acontece nesta terça-feira (10). A Polícia Rodoviária Federal (PRF) alerta para o cuidado redobrado ao dirigir sob condições climáticas adversas, especialmente em rodovias sujeitas a aquaplanagem. O caso segue sob investigação

