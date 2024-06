Idoso morre ao tentar separar briga em Ponta Porã

Um idoso de 68 anos, ainda não identificado, faleceu na tarde de segunda-feira (24), em Ponta Porã, a 313 quilômetros de Campo Grande, após complicações decorrentes de um esfaqueamento ocorrido dias antes. O incidente aconteceu enquanto ele tentava separar uma briga entre um homem e uma mulher em frente à sua residência, localizada no Centro da cidade.

Segundo o boletim de ocorrência, o filho da vítima relatou que há alguns dias o idoso presenciou uma cena de violência em frente à sua casa. Um homem desconhecido estava ameaçando uma mulher com uma faca e tentando empurrá-la em um buraco. Demonstrando coragem e altruísmo, o idoso interveio, desferindo um soco no agressor para defender a mulher. Infelizmente, essa ação resultou em o idoso sendo esfaqueado próximo à costela pelo agressor.

Após o ataque, o idoso foi levado ao Hospital Regional Doutor José de Simone Netto, onde recebeu sutura e medicação antes de ser liberado. No entanto, dias após o incidente, ele começou a sentir dores intensas no local da ferida e decidiu retornar ao hospital. Infelizmente, seu estado se deteriorou rapidamente e ele faleceu nesta segunda-feira.

A Polícia Civil de Ponta Porã registrou o caso como morte a esclarecer na 1ª Delegacia de Polícia. As circunstâncias do ataque e a identidade do agressor ainda estão sendo investigadas.

