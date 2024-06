Confira a coluna “Segredos de Estado” por Laureano Secundo

Os mistérios da cabeça do eleitor

Muito embora as campanhas eleitorais estejam cada vez mais profissionalizadas com a influência de profissionais de marketing, análises sociológicas, elaboração de perfis psicológicos técnicas de neurolinguística, ainda persiste no processo de definição um mistério sobre o que o eleitor decodifica o que o candidato apresenta como proposta. No velho jargão da política, isso é o que é chamado de ter “chão” que nada mais é o contado com a população e isso é ainda mais decisivo quando se trata de eleições municipais.

Decifrar como o eleitor está preparado para receber a proposta do candidato é talvez a última barreira que os profissionais das campanhas ainda não têm a maior dificuldade de transpor. Muitas vezes é esse mistério acaba se revelando apenas com a conclusão do processo de apuração e nem mesmo as pesquisas eleitorais, que utilizam metodologia científica para a análise dos dados coletados acabam não detectando e por isso mesmo, acabam incorrendo em erros históricos.

Em obras

O processo de troca do titular da Secretaria de infraestrutura está provocando uma grande dor de cabeça para o governador Eduardo Riedel e pode até respingar na disputa eleitoral de Ponta Porã. O puro é que a troca de Helio Peluffo por Eduardo Rocha não satisfaz as empreiteiras que querem mesmo é Mauro Azambuja.

Dificuldades

A ex-superintendente da Sudeco, Rose Modesto, que deixou o cargo para assumir (por enquanto) a pré-candidatura à Prefeitura de Campo Grande, enfrenta dificuldades para conseguir aliados e perdeu o apoio do PT para um possível retorno ao cargo em caso de derrota eleitoral.

Confronto

Caso as articulações dos bastidores da política venham a se confirmar e as urnas confirmarem em outubro, a Câmara Municipal poderá contar com a presença de dois pesos-pesados da política a partir de janeiro de 2025 e que já seriam contados para presidir o Legislativo, André Puccinelli e Marquinhos Trad.

Agitação

Muitos que vivem nos bastidos do Legislativo estadual já garantem que a briga pela renovação da futura Mesa da Assembleia Legislativa está bem agitada, mas somente para a primeira-secretaria, onde o atual ocupante Paulo Correa (PSDB) se movimenta para permanecer e Marcio Fernandes (MDB) já se lançou candidato.

Jogando

A ministra do Planejamento do governo Lula e ex-senadora, Simone Tebet estaria jogando tudo na eleição do prefeito de São Paulo Ricardo Nunes (MDB) para viabilizar a sua transferência de domicílio eleitoral para o estado de São Paulo e entrar na disputa ou por um mandato na Câmara Federal, ou até mesmo à Presidência da República.

Marun

Muito embora afastado da política local, o ex-ministro Carlos Marun participou de forma muito intensa na tentativa de viabilizar a candidatura de André Puccinelli a prefeito de Campo Grande junto às direções nacionais de diversos partidos, inclusive no PL. Apesar disso, ele ainda não fala em retornar à política em 2026.

Meninos eu vi

O ex-prefeito de Campo Grande, Albino Coimbra Filho, pouco tempo depois de assumir a Prefeitura de Campo Grande após Marcelo Miranda ter sido nomeado governador em substituição à Harry Amorin Costa, foi procurado por uma comissão de moradores do Bairro Guanandi. Ao ouvir de um dos integrantes da comitiva as reclamações sobre os problemas do bairro, deu a seguinte resposta.

– Eu não tenho nem um mês e já tenho tudo isso de problema.

Frase

“Eu me garanto como pré-candidato a prefeito”

Beto Pereira (PSDB), deputado federal e pré-candidato a prefeito de Campo Grande

