A partir do dia 8 de julho extratos bancários serão padronizados

A partir de 8 de julho, os bancos associados à Febraban (Federação Brasileira de Bancos) implementaram mudanças nos extratos bancários, focando na padronização das nomenclaturas. A princípio, a iniciativa abrangerá depósitos e saques, com planos futuros para incluir outras operações financeiras.

Segundo a Febraban, a medida visa simplificar a vida dos clientes, tornando as informações mais acessíveis, especialmente para aqueles que possuem contas em múltiplas instituições. O extrato bancário é um documento essencial fornecido pelas instituições financeiras, que resume as transações de uma conta bancária durante um período específico.

Atualmente, as nomenclaturas das operações variam consideravelmente entre os bancos, com mais de 4.000 tipos diferentes em uso. Isso gera confusão para os clientes, pois um mesmo tipo de transação pode ser descrito de formas distintas conforme o banco.

Com a nova padronização, por exemplo, as operações como depósito de cheque no caixa eletrônico (ATM) serão identificadas uniformemente como “DEP CHEQUE ATM”, enquanto saques em dinheiro na agência com o cartão da conta serão registrados como “SAQUE DIN CARTAO AG”.

Walter Faria, diretor-adjunto de Serviços da Febraban, enfatiza que essa padronização vai não apenas facilitar o entendimento das operações pelos clientes, mas também ampliar o acesso da população aos serviços bancários.

O acesso ao extrato bancário é um direito garantido aos consumidores e é gratuito para até dois extratos dos últimos 30 dias para contas correntes. Verifique com sua instituição bancária sobre possíveis tarifas para emissão de extratos adicionais.

Por Ana Krasnievicz

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais: