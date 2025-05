Focado em inovação e empreendedorismo, Faculdade inaugura HUB Insted Inovação

Pré-incubadora conectará alunos, professores e comunidades a projetos reais que unem educação e tecnologia

Em mais um passo em direção ao futuro, a Faculdade Insted inaugura no dia 27 de maio, o HUB Insted Inovação, espaço colaborativo criado para conectar alunos, professores, empresas e a comunidade por meio de projetos reais que unem educação, tecnologia e empreendedorismo. O lançamento oficial acontecerá a partir das 19 horas, na Faculdade Insted, de forma gratuita e aberta ao público.

A noite de lançamento contará com programação especial. Após a abertura oficial e a apresentação do HUB Insted Inovação e suas ações para o ano, o público poderá assistir a uma palestra com Jefferson Moreira, CEO da Jera, que abordará o tema “Empreender na prática”. Em seguida, haverá um painel com startups de sucesso de Mato Grosso do Sul, como BEM, Therafy, Tamandú e Vordesk, que compartilharão suas trajetórias e aprendizados.

Com uma estratégia de pré-incubação, o HUB Insted Inovação irá monitorar e impulsionar projetos acadêmicos para que possam sair do papel. Além disso, o ambiente irá promover a troca de conhecimento, incentivar o empreendedorismo e impulsionar a criação de soluções que respondam aos desafios do mundo real. Em suas principais atividades durante o ano estão: a realização de palestras, criação de turma de capacitação de docentes, ações colaborativas com outras instituições de ensino, programas de mentorias e muito networking.

“O HUB Insted Inovação é a materialização do nosso compromisso com a educação inovadora e o protagonismo dos estudantes. Queremos que os acadêmicos coloquem suas ideias e projetos em prática, conectando-se com empresas e com o mercado de trabalho, além de desenvolverem novas habilidades durante todo a jornada dentro da faculdade”, afirma a diretora da Faculdade Insted, Neca Chaves Bumlai.

A abertura do HUB Insted Inovação trará também muitos benefícios ao Estado. De acordo com a direção, o desenvolvimento de soluções inovadoras contribuirá para a transformação da região em um ambiente mais inovador, aumentando a colaboração entre academia, setor empresarial e governo, além de gerar novas oportunidades de emprego, especialmente em áreas de Tecnologia e Pesquisa.

O espaço projetado pela Faculdade Insted conta com estações de trabalho compartilhadas, áreas de convivência, pufes, além de espaços reservados para reuniões e criação. A estrutura estará disponível para uso de alunos, professores e membros da comunidade.

Aos interessados em vivenciarem essa nova etapa de inovação e empreendedorismo, o lançamento do HUB Insted Inovação será aberto ao público com vagas limitadas. Para confirmar sua participação, basta acessar o link (https://www.sympla.com.br/evento/evento-de-lancamento-hub-insted-inovacao/2953828?share_id=whatsapp&share_id=copiarlink).

Serviço

Lançamento do HUB Insted Inovação

Data: 27 de maio de 2025 (terça-feira)

Horário: 19h

Local: Faculdade Insted – Av. Fernando Corrêa da Costa, 845 – Centro.

Confirmar presença através do Sympla: https://www.sympla.com.br/evento/evento-de-lancamento-hub-insted-inovacao/2953828?share_id=whatsapp&share_id=copiarlink

Vagas limitadas.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram