Mato Grosso do Sul gera 5,7 mil empregos com carteira assinada em abril

Estado já acumula mais de 18 mil novos postos formais em 2025 e está entre os líderes nacionais em geração de emprego

O mercado de trabalho formal em Mato Grosso do Sul registrou saldo positivo de 5.701 vagas com carteira assinada no mês de abril, conforme dados divulgados pelo Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), do Ministério do Trabalho e Emprego. Com esse resultado, o total de trabalhadores formais no Estado chegou a 688.813.

A maior contribuição para o saldo positivo veio do setor de Serviços, responsável por 1.613 novas vagas. Também tiveram desempenho favorável a Indústria Geral, com 550 novos empregos, e a Construção Civil, que abriu 453 postos. Em contrapartida, a Agricultura e o Comércio fecharam o mês com mais demissões do que contratações, registrando saldos negativos de -1.036 e -466, respectivamente.

Entre os subsetores com melhor desempenho, destacaram-se os Serviços de Informação, Comunicação, Atividades Financeiras, Imobiliárias, Profissionais e Administrativas, com 688 novos empregos, além da Administração Pública, Defesa, Seguridade Social, Educação, Saúde e Serviços Sociais, que somaram 661 postos.

Campo Grande liderou entre os municípios com maior geração de empregos formais em abril, com saldo positivo de 1.459 vagas. Também figuram entre os destaques Dourados (573), Três Lagoas (410), Aparecida do Taboado (313), Naviraí (293), Inocência (281) e Chapadão do Sul (260).

Considerando os quatro primeiros meses de 2025, Mato Grosso do Sul acumula um saldo de 18.508 empregos formais, o que representa um crescimento de 2,76% sobre o total de vínculos com carteira assinada registrados até o fim de 2024. O desempenho coloca o Estado na quinta posição nacional em geração de empregos no período.

