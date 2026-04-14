Idoso é preso por ato libidinoso na presença de criança em Ivinhema

Na manhã desta terça-feira (14), um homem, de 65 anos, que não teve a identidade divulgada, foi preso em Ivinhema, cidade distante 289 quilômetros de Campo Grande, após praticar atos obscenos na frente de uma criança. A ação foi realizada pela Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por meio da SIG (Seção de Investigações Gerais) da delegacia do município.

O mandado de prisão foi expedido pela 2ª Vara de Execução Penal do Interior, após condenação pelo crime de satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente.

De acordo com a investigação, o caso ocorreu em abril de 2018, no âmbito familiar. Na ocasião, o homem teria praticado ato libidinoso na frente de uma criança de 2 anos. Ele foi flagrado pela avó da vítima, que procurou a delegacia para registrar a ocorrência, dando início à apuração.

Após o andamento do processo, a Justiça determinou a condenação e, posteriormente, a expedição do mandado de prisão.

Nesta terça-feira, equipes policiais realizaram diligências e conseguiram localizar o condenado, que foi preso e colocado à disposição da Justiça.