Jovem morre após ser esfaqueado em área próxima à estação ferroviária de Ponta Porã

Um jovem de 22 anos morreu após ser esfaqueado na madrugada desta terça-feira (14), na região conhecida como “Favelinha”, nas proximidades da estação ferroviária de Ponta Porã, cidade distante 313 quilômetros de Campo Grande.

A vítima foi identificada como Diego Manuel Cavalheiro. Conforme informações preliminares, ele se envolveu em um desentendimento com outro homem, possivelmente usuário de drogas, quando foi atingido por golpes de faca.

Mesmo ferido, o jovem chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital Regional do município, mas não resistiu e morreu após dar entrada na unidade.

Até o momento, não há confirmação sobre a identidade do autor nem sobre a motivação do crime.

O caso é investigado pela Polícia Civil, que realiza diligências para esclarecer as circunstâncias e localizar o suspeito.