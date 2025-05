Na manhã desta sexta-feira (30), um homem foi preso pelo crime de estupro na cidade de Ribas do Rio Pardo.

O suspeito é um idoso de 63 anos, que foi capturado no bairro Estoril pelos policiais. O mandado de prisão preventiva foi expedido pelo juízo da comarca local.

A prisão foi realizada por meio do Setor de Investigações Gerais (SIG) da Delegacia de Ribas do Rio Pardo e o preso foi conduzido à unidade policial, onde permanecerá.

