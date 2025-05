Escambo UBU chega à reta final com apresentações em Mato Grosso do Sul e São Paulo

Neste sábado projeto vai até o município de Aparecida do Taboado

Na estrada desde o início do ano, o projeto Escambo UBU – Fronteiras do Mato Sul entra em sua reta final, mas ainda com fôlego e poesia para compartilhar. Neste sábado (31), o município de Aparecida do Taboado recebe o grupo para uma tarde especial no Instituto Promocional Dom Afonso Maria Fusco, que fica na Rua Frei Canuto, 1465 – Bairro Santa Luzia.

A programação começa às 15h com um workshop cultural e segue, às 16h, com a apresentação gratuita da peça “Pelega e a Porca Prenha – episódio: Na Mata do Pequi”, teatro popular com folclore que retrata o cerrado e convida o público a rir, pensar e se encantar.

A cidade está em contagem regressiva, segundo a diretora Municipal de Cultura de Aparecida do Taboado, Camilla Helen de Jesus. “É de fundamental importância descentralizar a cultura. Isso garante que nossas crianças e toda a população tenha acesso a uma programação cultural de qualidade, assim como nos grandes centros. E mais do que isso: desperta o interesse por essa linguagem artística tão rica e essencial para o fortalecimento da nossa cultura local”.

Camilla também destaca o orgulho de contar com artistas da cidade reconhecidos no Estado, como a Cia. de Teatro ‘Sou o Que Sou’. “Temos um grupo forte e já consolidado, mas ainda somos carentes em espaços físicos para teatro. Por isso, a administração já iniciou tratativas para a construção de um complexo cultural, o que com certeza vai impulsionar a produção e o acesso à arte. Então, a chegada do Grupo UBU só reforça os nossos objetivos”.

Na véspera, sexta-feira (30), quem recebeu o Escambo UBU foi Paranaíba. A apresentação na Escola Municipal Professor Ignácio José da Silva foi aprovada com entusiasmo pela Secretária de Cultura, Stella Gonçalves.

“Paranaíba não tem um teatro físico, então essa itinerância de artistas é essencial. Representa o desejo de democratizar a cultura com equidade, diversidade e fortalecimento cultural. É reconhecer que o potencial criativo está em todo lugar e merece acesso pleno à vida cultural. Nosso município está aberto para projetos como esse”.

Para quem vive a experiência da estrada, como o ator e diretor Anderson Bosh, cada cidade, escola e plateia é uma surpresa. “Ver o sorriso das crianças, a curiosidade nos olhos, é o que nos move e muitas dessas crianças têm o primeiro contato com o teatro a partir do Escambo”.

O ator e produtor Edner Gustavo valoriza o alcance do projeto. “É incrível poder transpor fronteiras e levar nosso teatro a públicos de cidades fronteiriças do Mato Grosso do Sul, de estados vizinhos e até com público de países como Bolívia e Paraguai. O Escambo carrega esse espírito de cruzar barreiras com arte”.

Já Douglas Moreira, também ator e produtor do grupo, celebra a realização de um sonho coletivo. “A gente queria muito ampliar o alcance do Escambo, e conseguir levar o projeto para 12 cidades foi possível graças à Funarte, com a Bolsa Mirian Muniz, que foi essencial. Chegamos nessa reta final com sentimento de dever cumprido e com ainda mais desejo de continuar levando nosso teatro pra onde for possível”.

O grupo segue na estrada até segunda-feira, 2 de julho, com apresentação marcada para a cidade de Jales, no interior de São Paulo, na Escola Municipal Professora Jacira de Carvalho da Silva. A última parada será em Ponta Porã (MS), na fronteira com o Paraguai – apresentação ainda com data a ser divulgada.

Ao todo, o Escambo UBU – Fronteiras do Mato Sul passa por 12 cidades brasileiras: Corumbá, Sonora, Ponta Porã, Mundo Novo, Paranaíba, Aparecida do Taboado e Chapadão do Sul (MS), Rondonópolis (MT), Terra Roxa (PR), Chapadão do Céu (GO), Carneirinho (MG) e Jales (SP). A proposta é levar teatro de qualidade para municípios distantes dos grandes centros culturais, criando conexões diretas com o público local.

O projeto é uma realização do Grupo UBU, com gestão de produção de Anderson Bosh, produção executiva e logística de Douglas Moreira e Edner Gustavo, design gráfico, fotos e vídeos da dupla Helton Pérez e Hana Chaves (Vaca Azul), elenco formado por Anderson Bosh, Douglas Moreira e Edner Gustavo, música original e preparação vocal de Ewerton Goulart, montagem e operação de iluminação por Nathália Maluf, sonoplastia de Nilce Maciel, mediação de vivências por Kelly Queiroz e coordenação pedagógica de Douglas Caetano.

Contemplado pelo edital Rede das Artes – Programa de Difusão Nacional, da Funarte (Fundação Nacional de Artes), por meio da Bolsa Myriam Muniz de Teatro, o projeto é realizado com financiamento da Funarte, vinculada ao MinC (Ministério da Cultura ), do Governo Federal, e conta ainda com apoio da FCMS (Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul), da Setesc e do Governo do Estado. Acompanhe a circulação e os bastidores do projeto pelo Instagram: @grupoubu.

Serviço: ‘Escambo UBU – Fronteiras do Mato Sul em Aparecida do Taboado’ será neste sábado, a partir das 15h, no Instituto Promocional Dom Afonso Maria Fusco, na Rua Frei Canuto, 1465 – Bairro Santa Luzia. A entrada é gratuita.

Por redação

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.