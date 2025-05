Campo Grande recebe editor-chefe da Forbes Brasil em evento que mira protagonismo nacional para o MS

Jantar com empresários e lideranças locais marca início de articulações para inclusão do Estado na edição Centro-Oeste da revista em 2025

O editor-chefe da Forbes Brasil, José Vicente Bernardo, estará em Campo Grande no dia 5 de junho para participar de um jantar que pretende abrir caminhos para um novo posicionamento do Mato Grosso do Sul no cenário de negócios do país. A reunião, batizada de “O Conselho do F.uturo”, vai reunir cerca de 70 convidados, entre empresários, investidores e lideranças regionais, no restaurante Funky Fresh.

O encontro surge como parte de um movimento articulado por Heitor Castro, investidor e empresário, e pelo médico e empreendedor Tiago Dutra. Ambos buscam projetar o Estado como um polo de inovação, reputação e impacto, e têm se mobilizado para conectar Mato Grosso do Sul aos grandes centros de decisão do país.

A presença do principal nome editorial da Forbes no Brasil marca a primeira movimentação da alta cúpula da revista no Estado e antecipa os planos para a edição especial “Forbes Centro-Oeste”, prevista para 2025. O evento também sinaliza uma possível expansão de iniciativas da marca na região, como o Power Dinner – tradicional jantar promovido pela Forbes que costuma reunir algumas das figuras mais influentes do país, e que pode ganhar edição local no próximo ano.

