Adélio Bispo, autor de facada em Bolsonaro, pode ganhar liberdade

Uma nova perícia médica de Adélio Bispo, autor da facada contra Bolsonaro em 2018, será realizada nesta segunda-feira (25). Dessa forma, será decidido a cessação ou permanência da periculosidade (se ele ainda é perigoso e oferece risco) e assim ele pode ter a liberdade determinada pelo Poder Judiciário. Atualmente, Adélio cumpre pena em Campo Grande.

Os peritos vão analisar se o quadro de saúde mental do paciente no exame pericial realizado durante a época da sentença se mantém e também responderão questões feitas por representantes do Ministério Público Federal (MPF) e da Defensoria Pública da União (DPU). A perícia em Adélio Bispo será feita em Campo Grande por profissionais de João pessoa e do Rio de Janeiro e será custeada pelo Departamento Penitenciário Nacional (Depen), órgão do governo federal.

No dia 14 de junho venceu o prazo máximo de três anos da internação sem que uma nova consulta fosse realizada. A internação foi aplicada em junho de 2019, após Adélio Bispo ser considerado inimputável por razões de problemas mentais. Isso impediu uma condenação pela facada em Bolsonaro. Como nem o presidente nem o Ministério Público recorreram da decisão, o processo transitou em julgado. Com isso, não há chance de que seja retomado para uma eventual condenação.

Três anos após a decisão, uma nova perícia médica será feita para saber se o estado de saúde mental de Bispo permanece e se ele representa risco à sociedade. O laudo será juntado em até 30 dias após a conclusão dos trabalhos.

Relembre o caso

Bolsonaro foi esfaqueado no dia 6 de setembro de 2018, enquanto fazia campanha na rua Halfeld, localizada na cidade mineira de Juiz de Fora. Ele precisou ser levado às pressas para a Santa Casa de Misericórdia de JF para passar por cirurgias. Nos anos seguintes, ele continuou fazendo operações para se recuperar e tem enfrentado, até hoje, problemas de saúde em razão do atentado.

Adélio Bispo foi preso no mesmo dia e, segundo a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), confessou ter sido o autor da facada.

