Polícia identifica suspeito de invasão a residência em Batayporã

Homem é investigado após imóvel ser invadido e revirado no bairro Ivo Pereira de Souza

A Polícia Civil identificou o suspeito de invadir uma residência no bairro Ivo Pereira de Souza, em Batayporã, em um caso registrado no mês de fevereiro.

Segundo as investigações, o homem teria quebrado uma janela de vidro para entrar no imóvel e revirado os cômodos da casa.

A apuração foi conduzida pela Seção de Investigações Gerais (SIG), que utilizou imagens de câmeras de segurança e reconhecimento feito por testemunha para identificar o investigado.

De acordo com a Polícia Civil, medidas judiciais já foram solicitadas devido aos indícios de reincidência e ao fato de o suspeito estar foragido.

As diligências seguem para localizar o homem.

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