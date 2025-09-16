Idoso é morto a facadas pelo irmão na Vila Margarida, em Campo Grande

Um homem de 72 anos foi morto a facadas pelo próprio irmão na noite desta segunda-feira (15), em uma residência localizada na Rua Naviraí, bairro Vila Margarida. A vítima, Cícero Pereira de Lima, não resistiu ao ferimento antes da chegada do socorro.

Segundo informações da Polícia Militar, Cícero foi atingido na panturrilha por um golpe de faca artesanal durante uma conversa no quarto da casa com o irmão Roberto Pereira Murça, de 57 anos. A arma do crime foi apreendida.

A filha da vítima relatou que havia saído para preparar café e, ao retornar, encontrou o pai já ferido e o tio ainda no cômodo. Ela acionou o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), mas a equipe constatou o óbito no local. De acordo com os socorristas, a vítima poderia ter sobrevivido caso o atendimento tivesse sido chamado mais rapidamente.

Roberto foi contido por policiais e levado para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol. Conforme a PM, ele faz tratamento psiquiátrico para esquizofrenia e mora com outro irmão, que o acompanha nas consultas.

Familiares chegaram ao imóvel após o crime. A Polícia Civil foi acionada e investiga as circunstâncias da agressão.

