Corpo de jovem desaparecido no Rio Aquidauana é encontrado após mais de 24 horas de buscas

O Corpo de Bombeiros localizou, na tarde de segunda-feira (15), o corpo de Augusto Oliveira Barbosa Neto, de 27 anos, que havia desaparecido nas águas do Rio Aquidauana, na região do distrito de Piraputanga, a cerca de 140 quilômetros de Campo Grande.

Morador da Capital, Augusto estava em Aquidauana a passeio com familiares. O jovem sumiu na manhã de domingo (14), depois de mergulhar para recuperar uma vara de pesca que havia caído na água enquanto pescava com o cunhado. Testemunhas contaram que ele chegou a emergir e tentou nadar de volta, mas foi arrastado pela forte correnteza e submergiu novamente próximo à Cachoeira do Serrano, não sendo mais visto.

Turistas que passavam pelo local relataram ter avistado um corpo boiando, informação que ajudou a orientar as buscas. As equipes de resgate iniciaram as operações ainda no domingo e, após mais de 24 horas de trabalho, conseguiram localizar o corpo do jovem.

De acordo com o site O Pantaneiro, Augusto era casado, pai de duas filhas pequenas e sua esposa está grávida de mais um bebê. A família acompanhou de perto toda a operação, que contou também com o apoio da Polícia Militar.

O corpo foi retirado do rio e encaminhado para os procedimentos de perícia. As autoridades reforçam a orientação para que banhistas e pescadores tenham atenção redobrada com a força da correnteza no trecho do Rio Aquidauana, conhecido pelo fluxo intenso de água.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais