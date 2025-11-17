Idoso é morto a facadas após briga em bar no Parque Residencial União

Um homem de 68 anos morreu na tarde de domingo (16) após ser esfaqueado durante uma briga em um bar no bairro Parque Residencial União, em Campo Grande. A vítima, identificada como Josué Luciano da Rosa, chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. O suspeito, Dirceu Mendes de Souza, de 72 anos, fugiu após o crime e é procurado pela polícia.

De acordo com o boletim de ocorrência, a confusão teve início enquanto os dois consumiam bebida alcoólica no estabelecimento. Testemunhas relataram que, em determinado momento, Dirceu atacou Josué com uma faca, desferindo um golpe na região do ombro esquerdo. O proprietário do bar prestou socorro imediato, levando a vítima até a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Leblon.

Apesar do atendimento médico, Josué não resistiu. O médico que o recebeu informou à polícia que, embora o ferimento não apresentasse grande sangramento externo, havia indícios de hemorragia interna, que teria sido fatal.

Equipes da Polícia Militar e da Polícia Civil estiveram no bar e encontraram vestígios de sangue no local. A filha do suspeito autorizou buscas na residência dele, mas a faca utilizada no crime não foi encontrada. Imagens das câmeras de segurança do estabelecimento foram recolhidas e devem ajudar a esclarecer as circunstâncias do homicídio e a localizar o autor.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais