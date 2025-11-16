Mulher denuncia agressão e ameaças de morte da própria irmã na Aldeia Bororó, em Dourados

Uma mulher de 44 anos procurou a polícia neste sábado (15) após afirmar ter sido agredida e ameaçada de morte pela própria irmã, de 30 anos, na Aldeia Bororó, em Dourados, a cerca de 220 quilômetros de Campo Grande. O episódio, registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), teria começado durante uma discussão envolvendo a retirada de fiações elétricas de uma residência pertencente à vítima.

Conforme o boletim de ocorrência, a mulher relatou que a irmã utilizou um pedaço de pau para cometer as agressões. Ferida, ela conseguiu fugir do local, mas, segundo seu relato, continuou sendo ameaçada mesmo após escapar.

A vítima afirmou ainda que o marido também foi alvo de ameaças de morte feitas pela suspeita. A motivação exata para a retirada das fiações e para o ataque não foi esclarecida no registro policial.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa e está sob investigação da Polícia Civil em Dourados, que apura as circunstâncias da agressão e busca esclarecer os motivos do conflito familiar.

