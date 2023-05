Idoso é espancado por três pessoas com barra de ferro na cabeça até a morte

Claudionor Lopes dos Santos, de 67 anos, foi assassinado com golpes de barra de ferro, na noite de ontem (30), no Jardim Aero Rancho, região sul de Campo Grande. De acordo com testemunhas, a vítima teve um desentendimento com três homens, que até o momento não foram localizados.

Segundo a Polícia Civil, o idoso estava em casa quando por volta das 23 horas, três pessoas chegaram no imóvel e iniciou um discussão. Durante o bate boca, o trio que estava armado com barra de ferro começaram a atingir a vítima na cabeça. Após matar Claudionor, o trio começou a destruir os imóveis da casa.

Equipes do Serviço Móvel de Urgência (SAMU) foram acionados, mas ao chegar na residência, acabaram encontrando o idoso já sem vida.

A Polícia Civil esteve na residência e encontraram produtos sem nota fiscal de origem. Foram apreendidos no local, 113 patins infantis, três caixas de patinetes, cinco volumes de barracas e 10 volumes de patins.ç

Os autores do assassinato não foram localizados. O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol onde será investigado.

