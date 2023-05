Costa Rica empata com Operário e é bicampeão Sul-mato-grossense

O Costa Rica Esporte Clube é bicampeão Sul-mato-grossense de 2023. A equipe da Copa do Norte conquistou o título na tarde de ontem (30), após empatar o Operário em 1 a 1, no estádio Laertão, em Costa Rica. O primeiro caneco foi conquistado pelo CREC em 2021.

Em um jogo cheio de emoções, os gols saíram em cada etapa da partida. Quem abriu o placar foi o time local, aos 40 minutos do primeiro tempo, com Bruninho de pênalti. Goleiro de um lado, bola no outro. 1 a 0.

Após o gol do adversário, o técnico Celso Rodrigues mudou a estrutura do Operário em busca do resultado. O empate veio nos pês do atacante Irapuan, aos 49 minutos do segundo tempo. 1 a 1.

Os minutos finais, o Operário tentou colocar pressão, mas não deu tempo. Os 2.985 torcedores que estiveram presentes no Laertão, soltaram o grito de campeão sul-mato-grossense de 2023.

Essa é a segunda conquista do Costa Rica na elite do futebol de Mato Grosso do Sul. Em 2021, o título veio no hexagonal final diante do Comercial.

A conquista do CREC garante o time da Cobra do Norte no Campeonato Brasileiro Série D em 2024. Ambos os finalistas, já estão automaticamente classificados para a primeira fase da Copa do Brasil de 2024.

Ficha Técnica:

Costa Rica do técnico Alexandre Finazzi, foi a campo com: 72-Rodolfo, 2-Léo Jr., 3-Luizão, 13-João Victor Teixeira, 17-João Victor de Araujo, 6-Fabinho, 7-Bruninho, 8-Marinho, 9-Edson Evangelista, 10-Gean e 11-Everton Tiziu.

Já a equipe visitante do Operário, comandada por Celso Rodrigues, entrou em campo com: 12-Samuel; 2-Marlon, 3-Felipe, 4-Marcio Luiz e 6-Hugo Leonardo; 5-Andrei Alba, 8-Fernandinho e 7-Kaique; 9-Jhonny, 10-Juninho e 11-Tony Jr.

Melhor campanha na primeira fase.

O CREC na primeira fase teve a melhor campanha do Estadual no grupo B, com 19 pontos, sendo seis vitórias, um empate e uma derrota. Na sequência, o Operário na segunda colocação ficou com 15 pontos, somando-se cinco vitorias e três derrotas.

Confira abaixo os jogos do Costa Rica no Campeonato Sul-mato-grossense de 2023

Fase de grupos (turno)

Costa Rica 2-0 Serc – 1ª rodada

Operário 0-1 Costa Rica – 3ª rodada

Costa Rica 2-0 Comercial – 4ª rodada

Costa Rica 1-0 Coxim – 5ª rodada

Fase de grupos (returno)

Serc 3-4 Costa Rica – 6ª rodada

Costa Rica 3-0 Operário – 8ª rodada

Comercial 2-2 Costa Rica – 9ª rodada

Coxim 1-0 Costa Rica – 10ª rodada

Quartas de final

Aquidauanense 1-0 Costa Rica – ida

Costa Rica 2-0 Aquidauanense – volta

Semifinal

Ivinhema 0-1 Costa Rica – ida

Costa Rica 0-1 Ivinhema – volta

Final

Operário 0-0 Costa Rica – ida

Costa Rica 1-1 Operário – volta

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.