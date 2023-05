Confira o que abre e fecha neste feriado de Dia do Trabalhador

Neste 1º de maio, é celebrado em todo o Brasil o Dia do Trabalhador, um dos feriados mais esperados para quem trabalha. Com isso, diversos locais de Campo Grande estarão fechados hoje, para evitar transtornos e aproveitar o feriado, confira a lista do que abre e fecha.

Em Campo Grande, a Lei Complementar nº 81/2006, estabelece a proibição da abertura do comércio nos feriados como Ano Novo; Dia do Trabalhador, Sexta-feira Santa; Finados e Natal, sob pena de multa caso haja descumprimento.

Saúde

Serviços essenciais como unidades de saúde seguem funcionando normalmente, com plantão de vacinação contra Covid-19 e gripe nos postos UBS Dona Neta, UBS 26 de Agosto, USF Moreninha, USF São Francisco, USF Silvia Regina, USF Noroeste e USF Batistão.

Transporte

Conforme o Consórcio Guaicurus, mesmo com o feriado os horários dos ônibus não sofrerão alteração, mas a frota será reduzida. Os horários podem ser conferidos no link. O Aeroporto de Campo Grande e a Rodoviária funcionam normalmente.

Supermercados

A AMAS (Associação Sul-Mato-Grossense de Supermercados) comunicou que os estabelecimentos poderão funcionar normalmente, contudo, os que optarem pela abertura, deverão conceder folgas compensatórias aos funcionários. Nos meses em que houver dois ou mais feriados, as folgas compensatórias podem ser concedidas em até 60 dias, após o feriado.

Nas demais cidades de Mato Grosso do Sul, as empresas devem estar atentas à Lei Orgânica do município, Acordo Coletivo firmado com o sindicato laboral ou federação dos trabalhadores, Convenção Coletiva firmada para a cidade, ou região.

Shoppings

O Shopping Campo Grande funcionará normalmente na segunda-feira, das 10h às 22h, com lojas, lazer e alimentação abertas de forma facultativa. O Bosque dos Ipês terá apenas a praça de alimentação e entretenimentos funcionando, inclusive cinema, das 10h às 22h.

Já o Norte Sul Plaza irá abrir somente a praça de alimentação, das 11 às 21h.

Delegacias

As Depacs (Delegacias de Pronto Atendimento Comunitário) funcionam em horário normal. Boletins de ocorrência podem ser feitos pela internet, através da delegacia online do MS.

Órgãos públicos

Os órgãos estaduais, como o Detran (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul), Unidades Fácil, Agenfas e Fórum não terão expediente no dia 1º de maio, assim como na Prefeitura de Campo Grande.

Com informações da repórter Carolina Rampi.

