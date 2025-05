Idoso é encontrado morto dentro de carro ligado no centro de Três Lagoas

Um homem de 64 anos foi encontrado morto na manhã desta quinta-feira (8), dentro de um carro com o motor ainda em funcionamento, no centro de Três Lagoas, cidade distante 327 quilômetros de Campo Grande. O caso aconteceu no cruzamento das avenidas Antônio Trajano e Rosário Congro, em frente à Praça Ramez Tebet, um dos pontos mais movimentados da cidade.

Segundo informações do site Rádio Caçula, a presença do veículo parado no meio da via chamou a atenção de pedestres e motoristas. Ao se aproximarem, testemunhas perceberam que o condutor não respondia aos chamados e acionaram a Polícia Militar.

A vítima foi identificada como Ovídio Barbosa Galves, que, segundo relatos, costumava circular diariamente pela região. As primeiras informações apontam para a possibilidade de um mal súbito como causa da morte, já que não havia sinais visíveis de violência.

O local foi parcialmente isolado para os trabalhos da perícia técnica. As autoridades aguardam o laudo médico, que ajudrá a esclarecer as circunstâncias do óbito.

