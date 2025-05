Governo de MS sanciona leis que criam o “Vale da Celulose” e selo da agricultura familiar

O governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PSDB), sancionou nessa quarta-feira (7), em Campo Grande, duas leis com foco no desenvolvimento econômico e social do Estado. Uma delas oficializa a denominação “Vale da Celulose” para uma região formada por 11 municípios com forte atuação na cadeia produtiva da celulose. A outra institui o Programa Selo da Agricultura Familiar, destinado à certificação de produtos artesanais e tradicionais de origem rural.

As medidas, já aprovadas pela Assembleia Legislativa, serão publicadas na edição desta quinta-feira (8) do Diário Oficial do Estado (DOE).

Durante o evento de sanção, Riedel destacou o alcance estratégico da nova identidade regional. “Pode parecer pouca coisa, mas o que deu a dimensão, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, foi o nome ‘Rota da Celulose’. Agora, toda essa região dos 11 municípios é o Vale da Celulose, e é assim que vai ser conhecida. Isso atrai investimentos do mundo inteiro”, afirmou o governador, que cumpre nesta quinta agenda em São Paulo para um leilão relacionado ao setor. Clique na imagem abaixo e confira o pronunciamento do governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel.

A nova denominação abrange os municípios de Água Clara, Aparecida do Taboado, Bataguassu, Brasilândia, Inocência, Nova Alvorada do Sul, Paranaíba, Ribas do Rio Pardo, Santa Rita do Pardo, Selvíria e Três Lagoas. A proposta foi apresentada pelo deputado estadual Pedro Caravina (PSDB) e autoriza o uso do nome “Vale da Celulose” em documentos oficiais, campanhas institucionais e materiais de divulgação, fortalecendo a imagem da região como polo industrial e logístico da celulose.

Agricultura familiar com selo de qualidade

O segundo projeto sancionado cria o Selo da Agricultura Familiar, que certificará produtos in natura, processados ou artesanais com base em critérios de qualidade, segurança alimentar e adequação às normas sanitárias. O objetivo é ampliar o acesso desses produtos aos mercados formais e valorizar a produção local.

“O selo permite que aqueles produtos da agricultura familiar, das comunidades tradicionais, cheguem aos mercados e possam ser apreciados pelas pessoas”, afirmou Riedel. “A gente fala com orgulho do queijo da França, do salame da Espanha. E nós temos muito orgulho do nosso queijo artesanal, colonial, do nosso salame. Agora eles estarão disponíveis para a população e com segurança para quem produz.”

Segundo o governador, a iniciativa representa um avanço não apenas econômico, mas também social. “São dois projetos de lei extremamente significativos e que vão continuar ajudando Mato Grosso do Sul a crescer e se desenvolver, sem deixar ninguém para trás”, concluiu.

As duas novas leis reforçam o compromisso do governo estadual com o desenvolvimento sustentável, a valorização da produção local e a inclusão social no campo.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais