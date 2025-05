Casa Rosa promove mutirão da Saúde do Homem com atendimentos gratuitos no bairro Tijuca II

No próximo sábado, 10 de maio de 2025, o bairro Tijuca II, em Campo Grande, recebe mais uma edição do Mutirão de Saúde do Homem, promovido pelo projeto Casa Azul, uma iniciativa da Associação Beneficente Casa Rosa. A ação será realizada das 7h às 12h, na Rua Apetubas, nº 181, com consultas médicas, exames de PSA e encaminhamentos para exames complementares de imagem e sangue — tudo gratuito e com atendimento humanizado.

O projeto Casa Azul nasceu a partir da experiência transformadora da Casa Rosa, que já soma 9 mil atendimentos gratuitos e foi responsável pelo diagnóstico de 180 casos de câncer de mama. Agora, o foco também se estende à saúde do homem, promovendo acesso rápido e digno à prevenção e ao diagnóstico precoce do câncer de próstata.

Na edição anterior do mutirão, realizada no último sábado (03/05), foram realizados 180 atendimentos, com grande procura por consultas, exames de PSA e encaminhamentos para exames laboratoriais e de imagem. Os números comprovam a importância de iniciativas que incentivam o autocuidado masculino.

Para participar, basta levar documento pessoal com foto, cartão do SUS e, se tiver, exames antigos.

“Levar saúde para quem mais precisa é nossa missão. O projeto Casa Azul nasceu para salvar vidas com prevenção e acolhimento”, afirma o médico e vereador Dr. Victor Rocha, idealizador da Casa Rosa, que já zerou as filas da mastologia pelo SUS e atua fortemente pela valorização da saúde pública.

A ação conta com o apoio do SBT MS e reúne médicos e toda uma equipe multidisciplinar, mobilizados em favor da saúde da população masculina de Campo Grande.

Com informações da assessoria de imprensa Associação Beneficente Casa Rosa

