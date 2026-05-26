Idoso é condenado por estupro de vulnerável em Água Clara

Ele foi sentenciado a pena superior a 13 anos de reclusão, em regime fechado por crime cometido em 2021

Nesta terça-feira (26), um idoso de 68 anos foi preso por condenação definitiva pelo crime de estupro de vulnerável em Água Clara.

O caso ocorreu no ano de 2021 e foi alvo de investigação que resultou no reconhecimento da responsabilidade penal do autor pelo Poder Judiciário.

A Delegacia de Água Clara deu cumprimento a prisão do homem neste terça-feira. Ele foi sentenciado a pena superior a 13 anos de reclusão, em regime fechado.

Após a captura, ele será apresentado em audiência de custódia e posteriormente encaminhado ao sistema prisional para o início do cumprimento da pena pelo crime.

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