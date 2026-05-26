Mutirão de renogicação na conta de luz é prorrogado até quinta-feira (28)

Atendimento segue até quinta-feira (28) no Procon MS com descontos de até 98% e facilidades de parcelamento para clientes com contas de luz em atraso

O atendimento presencial do mutirão de negociação de contas de energia em atraso foi prorrogado até quinta-feira (28) em Campo Grande e segue oferecendo descontos que podem chegar a 98% no valor das dívidas.

A ação ocorre na sede do Procon Mato Grosso do Sul e permite também o parcelamento dos débitos com a concessionária de energia elétrica. As condições valem para todos os clientes, com prioridade para pessoas físicas, consumidores rurais e microempreendedores.

Os acordos podem ser pagos à vista ou parcelados em até 36 vezes, conforme o tempo de atraso das faturas. As formas de pagamento incluem Pix, cartão de crédito e débito.

O atendimento é realizado das 7h30 às 16h30, na Rua Padre João Crippa, nº 3115, Bairro São Francisco. Também há negociação disponível via WhatsApp com a assistente virtual Gisa: Gisa Energisa (https://www.energisa.com.br/gisa).

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