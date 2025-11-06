Idoso é atropelado e morre na MS 164 em Ponta Porã

Acidente ocorreu próximo ao Centro de Tradições Gaúchas

Na manhã desta quinta-feira (6), um idoso identificado como Tito Vilhalba, de 70 anos morreu atropelado por um carro conduzido por um motorista de 38 anos a rodovia MS-164, em Ponta Porã.

Segundo o Ponta Porã News, a vítima tentava atravessar a rodovia na saída para o CTG na Vila São Pedro.

O carro é Fiat Pálio com placas de Dourados. Com o impacto, o homem foi arremessado no canteiro central da via e morreu no local.

Guarda Municipal, PM (Polícia Militar) e Polícia Civil atenderam a ocorrência. O caso está sendo investigado.

