Condenado por violência doméstica é encontrado e preso em Ivinhema

O homem foi conduzido à Delegacia de Polícia de Ivinhema para os procedimentos de praxe

Na manhã desta quinta-feira (6), um condenado por violência doméstica no Estado de São Paulo foi localizado e preso em Ivinhema.

A prisão foi cumrpida pelo SIG (Seção de Investigações Gerais) da Delegacia de Polícia de Ivinhema em ordem ao mandado de prisão expedido pela Comarca de Rio Claro, São Paulo.

O homem foi condenado pelo crime de lesão corporal praticada no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

A polícia de vinhema recebu informações que indicavam que o condenado estaria residindo no município, os policiais civis iniciaram diligências investigativas, e conseguiram localizar e capturar o indivíduo.

O preso foi conduzido à Delegacia de Polícia de Ivinhema para os procedimentos de praxe e, em seguida, colocado à disposição da Justiça.

Os cidadãos podem fazer denúncias anônimas por meio do “Whatsaap” da SIG da Delegacia de Ivinhema no número (67) 99208-9491.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.