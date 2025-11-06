Mato Grosso do Sul terá mais temporais a partir de sexta-feira, prevê alerta

Aviso indica risco de ventos de até 100 km/h, granizo e novos alagamentos; Campo Grande ainda se recupera dos estragos da chuva de quarta-feira

Mato Grosso do Sul deve voltar a enfrentar temporais a partir da manhã desta sexta-feira (7). O aviso de perigo emitido para grande parte do Estado prevê chuvas fortes, ventos de 60 a 100 km/h e possibilidade de queda de granizo entre sexta e sábado (8). As condições elevam o risco de alagamentos, queda de árvores, danos em plantações e interrupção no fornecimento de energia elétrica.

O alerta abrange as regiões sudoeste, pantaneira, leste e centro-norte do estado. O volume de chuva pode variar entre 30 e 60 milímetros por hora ou até 100 milímetros por dia, segundo a previsão.

O novo período de instabilidade ocorre dois dias depois de fortes tempestades atingirem diversas cidades sul-mato-grossenses, principalmente Campo Grande, onde pontos de alagamento, quedas de árvores e interrupções no fornecimento de energia foram registrados. Equipes da prefeitura e da concessionária de energia seguem trabalhando para normalizar os serviços.

A orientação é para que a população evite se abrigar sob árvores durante rajadas de vento, não estacione veículos próximos a torres de energia ou placas metálicas e desligue aparelhos elétricos em caso de descargas atmosféricas. Em situações de emergência, o contato deve ser feito com a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).

As tempestades previstas estão associadas à combinação de calor e umidade com a passagem de áreas de instabilidade sobre o Estado, favorecendo a formação de nuvens carregadas e o registro de ventos fortes.

