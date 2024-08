Homem morre após ter 90% do corpo queimado ao tentar combater incêndio no Pantanal

Homem identificado como Edson Queiroz, de 32 anos, morreu, no final da noite dessa terça-feira (13), na Santa Casa de Campo Grande, após ter 90% do corpo queimado enquanto tentava combater incêndio em uma fazenda no Pantanal.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, a irmã da vítima contou que o rapaz trabalhava em uma propriedade rural, quando ao fazer o acero na margem da cerca da fazenda, utilizando um trator para evitar que o fogo se alastrasse, o vento acabou mudando a direção e atingiram o veículo.

O fogo acabou atingindo o trabalhador, que teve quase todo o corpo queimado. Edson foi socorrido até o pronto socorro de Corumbá, mas devido os graves ferimentos, precisou ser transferido para a Capital.

Após cinco dias internado em estado grave, o homem não sobreviveu e morreu. O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol como morte a esclarecer.

