Funtrab prepara 2,7 mil vagas de emprego para a próxima semana; saiba mais

A Funtrab (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul) vai iniciar a próxima semana com 2.757 vagas de emprego abertas em Mato Grosso do Sul, na segunda-feira (15). Do montante, 288 oportunidades estão disponíveis em Campo Grande, distribuídas entre dezenas de funções.

Na Capital, a maior oferta é para pedreiro, com 20 vagas. Em seguida aparecem auxiliar de cozinha, com 16 postos, atendente de lojas e mercados, com 15, e operador de caixa e operador de processo de produção, ambos com 12 oportunidades.

Também há vagas para servente de obras (10), operador de vendas e vendedor interno (9 cada), retalhador de carne (7), armador de ferros, motorista de caminhão e atendente de lojas (6 cada), além de diversas outras ocupações nos setores de comércio, serviços, indústria e construção civil.

Entre as funções com menor número de vagas estão arte-finalista, eletricista, porteiro, zelador, campeiro na pecuária, capataz rural, serrador de mármore e técnico de segurança do trabalho.

A lista ainda inclui oportunidades para auxiliares administrativos e operacionais, costureiras, cozinheiros, recepcionistas, mecânicos, operadores de máquinas, promotores de vendas e motoristas.

Segundo a Funtrab, as vagas podem ser preenchidas a qualquer momento, sem aviso prévio. Por isso, os interessados devem consultar a disponibilidade antes de comparecer para o encaminhamento.

As oportunidades de Campo Grande e das 35 Casas do Trabalhador do interior podem ser consultadas no site da Funtrab. O atendimento na Capital ocorre na Rua 13 de Maio, nº 2.773, no Centro.