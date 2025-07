Idoso é achado morto em poço e causa da morte é investigada em Jardim

Na manhã desta sexta-feira (4), um homem idoso foi encontrado sem vida dentro de um poço na cidade de Jardim, que fica a cerca de 239 km de Campo Grande. O corpo foi localizado pela irmã da vítima, na residência localizada na Rua Minas Gerais, no bairro Vila Carolina.

De acordo com as informações, a mulher havia ido até a casa do irmão com a intenção de convidá-lo para tomar um mate. Ao entrar no imóvel, se deparou com a cena e acionou imediatamente o Corpo de Bombeiros.

As circunstâncias da queda e da morte ainda não foram esclarecidas, e o caso segue sob investigação. As informações são do site Jardim MS News. Até o momento, a identidade do idoso não foi divulgada.

