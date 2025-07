MS Pantanal contribui com ações de sustentabilidade e renova parceria com a UEMS durante o Pantanal Tech 2025

Participação da concessionária reforça compromisso com inovação, gestão ambiental e metas de carbono neutro em Mato Grosso do Sul

A MS Pantanal participou do Pantanal Tech 2025, um dos maiores eventos de ciência, tecnologia e produção sustentável do Centro-Oeste, realizado entre os dias 24 e 27 de junho, em Aquidauana (MS).

Durante o evento, a MS Pantanal formalizou a renovação do acordo de cooperação técnico-científica com a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), consolidando uma aliança estratégica em prol da inovação, da pesquisa aplicada e da sustentabilidade no estado.

Na cerimônia de assinatura, o diretor-executivo da MS Pantanal, Clayton Bezerra, destacou que a renovação ocorre em um momento decisivo para a concessionária, marcado pela intensificação das obras de esgotamento sanitário nos 68 municípios atendidos, em parceria com a Sanesul.

“Estamos comprometidos com a operação contínua dos sistemas, o cumprimento rigoroso dos indicadores regulatórios e a ampliação da cobertura. A meta é instalar mais de 824 quilômetros de redes coletoras até abril de 2026, garantindo saúde, segurança e qualidade de vida à população sul-mato-grossense”, afirmou.

Segundo Bezerra, a cooperação com a UEMS fortalece a estratégia da MS Pantanal de integrar ciência, tecnologia e gestão do saneamento, promovendo soluções sustentáveis para os desafios ambientais do estado.

“Além da infraestrutura, investimos em compensação ambiental, com destaque para nosso viveiro de mudas nativas do Cerrado, que apoia ações de reflorestamento, restauração de nascentes e educação ambiental. Essas iniciativas estão alinhadas ao Plano Estadual Carbono Neutro 2030, contribuindo para que Mato Grosso do Sul se consolide como referência em desenvolvimento de baixo carbono.”

Durante o evento, Bezerra enfatizou a importância da aproximação entre universidade e setor privado:

“Participar do Pantanal Tech é reafirmar nosso propósito de conectar instituições de ensino, pesquisa e mercado. Essa parceria com a UEMS, presente em todo o estado e reconhecida por sua excelência acadêmica, é estratégica para a MS Pantanal, pois compartilhamos o compromisso de levar mais qualidade de vida e sustentabilidade à população, por meio da ampliação da cobertura de esgotamento sanitário.”

O gerente da unidade da UEMS em Aquidauana, Tiago Pasquetti, também ressaltou o papel integrador do evento.

“O Pantanal Tech nasceu com o objetivo de unir empresas, instituições públicas e a academia em torno de soluções sustentáveis. Um exemplo disso é o inventário de carbono do próprio evento, realizado em parceria com a MS Pantanal e o CEFRONT/UEMS. Como medida de mitigação, estamos promovendo o plantio de mudas nativas no campus da UEMS, compensando as emissões geradas pelas atividades.”

Laércio Alves de Carvalho, reitor da UEMS, destaca que parcerias como a firmada com a MS Pantanal representam ganhos mútuos para a universidade pública e para o setor produtivo.

“Essas cooperações ampliam a formação dos nossos estudantes, que passam a atuar em contextos reais, com demandas concretas das empresas, o que enriquece o processo de ensino-aprendizagem. Além disso, fortalecem a pesquisa aplicada e permitem que o conhecimento acadêmico contribua diretamente para a solução de problemas específicos, incluindo o melhor aproveitamento de produtos e resíduos gerados nos processos produtivos’, afirmou.”

Compensação ambiental e neutralização de carbono

A MS Pantanal teve participação de destaque na agenda climática do Pantanal Tech 2025, ao coordenar, em parceria com o Centro de Estudos de Fronteira General Padilha (CEFRONT/UEMS), a realização do inventário de emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE) do evento. O levantamento seguiu a metodologia internacional do GHG Protocol, além das diretrizes técnicas da ABNT NBR ISO 14064, garantindo rigor e confiabilidade aos dados.

Segundo o técnico-pesquisador do CEFRONT, Humberto Maciel, a iniciativa surgiu do desejo de tornar o Pantanal Tech um evento de baixo carbono.

“Iniciamos com o mapeamento das emissões associadas à mobilidade dos participantes e às estruturas do evento. A partir daí, firmamos a parceria com a MS Pantanal, que disponibilizou mudas de espécies nativas do Cerrado para as ações de mitigação. Já estamos concluindo o plantio de 700 das 1.500 mudas previstas, referentes ao inventário de 2024, e já iniciamos o levantamento das emissões de 2025 para dar continuidade ao processo”, explicou.

O inventário considerou emissões diretas e indiretas, como transporte dos participantes, consumo de energia elétrica, montagem de estruturas e logística geral, totalizando cerca de 100 toneladas de CO₂ equivalente. Para compensar parte dessas emissões, foram plantadas mudas de espécies nativas do cerrado como ipê-branco, tarumã e maçã-de-elefante. O plano inclui o monitoramento contínuo do sequestro de carbono, compondo uma estratégia de longo prazo alinhada à Política Estadual de Mudanças Climáticas (Lei nº 4.555/2014).

Com essa iniciativa, a MS Pantanal reforça seu protagonismo na agenda climática estadual e se consolida como referência no setor de saneamento em práticas ESG (Ambientais, Sociais e de Governança), ao integrar ações de infraestrutura urbana com compromissos efetivos de mitigação das mudanças climáticas.

