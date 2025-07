Após cúpula do Mercosul, Lula visita Cristina Kirchner em Buenos Aires e posa com cartaz “Cristina Libre”

Em uma visita simbólica que reacende debates sobre política e justiça na América do Sul, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) esteve nesta quinta-feira (3) no apartamento da ex-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, em Buenos Aires. O encontro ocorreu horas após Lula participar da 66ª Cúpula do Mercosul, na qual o Brasil assumiu a presidência rotativa do bloco.

Cristina Kirchner cumpre pena de seis anos de prisão por corrupção em regime domiciliar, após condenações confirmadas em todas as instâncias da Justiça argentina. A ex-presidente foi sentenciada por irregularidades em licitações durante seu mandato (2003–2007), em um dos maiores escândalos de corrupção do país.

Durante o encontro, Lula posou para fotos segurando um cartaz com os dizeres “Cristina Libre”. A imagem foi divulgada por Adolfo Pérez Esquivel, arquiteto e ativista argentino agraciado com o Nobel da Paz em 1980. Ao lado de Lula, o deputado argentino Eduardo Valdés, da coalizão União pela Pátria, ligada ao kirchnerismo, segura outro cartaz: “Lula Livre”, slogan usado pelos apoiadores do petista durante os 19 meses em que ele esteve preso pela Operação Lava Jato no Brasil.

A foto com os cartazes estabelece um paralelo entre os dois líderes sul-americanos. Assim como Cristina, Lula também foi condenado por corrupção, no caso do tríplex do Guarujá, em 2017. Ele foi preso em abril de 2018, mas teve suas condenações anuladas pelo Supremo Tribunal Federal, que considerou o então juiz Sérgio Moro parcial nos julgamentos.

Cristina, por outro lado, teve sua pena ratificada pela Suprema Corte da Argentina em junho deste ano, o que a tornou inelegível em caráter definitivo. Ainda assim, mantém influência política considerável no país.

A visita de Lula foi autorizada formalmente pela Justiça argentina na véspera, após pedido da defesa de Kirchner para incluí-lo na lista de pessoas autorizadas a vê-la. A visita reforça os laços entre o petista e figuras da esquerda latino-americana.

Apesar de estar em Buenos Aires, Lula não se reuniu com o atual presidente argentino, Javier Milei. Esta foi a primeira vez que o petista visitou o país desde a posse do ultraliberal, em dezembro de 2023. Os dois mantêm uma relação marcada por críticas mútuas. Milei já chamou Lula de “corrupto” e “comunista”, enquanto o brasileiro evita tratativas diretas com o governo argentino.

Na cúpula do Mercosul, Lula e Milei discursaram em tons opostos: enquanto o argentino criticou o bloco e defendeu liberdade comercial sem restrições, o brasileiro ressaltou a importância da integração regional e da proteção econômica conjunta.

A visita a Cristina Kirchner, portanto, reforça o posicionamento político de Lula, que segue se aliando a líderes de esquerda na América do Sul, mesmo diante de condenações judiciais controversas.

A imagem dos dois líderes ligados por símbolos de resistência política deve repercutir tanto na Argentina quanto no Brasil, reacendendo discussões sobre justiça, perseguição política e a atuação do Judiciário na América Latina.

Enquanto Cristina continua em prisão domiciliar, e Lula governa pela terceira vez, o gesto simbólico entre ambos evidencia como passado e presente político continuam entrelaçados nas narrativas da região.

Com informações do SBT News

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais