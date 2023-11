Idoso de 87 anos é preso em Dois Irmãos do Buriti por abusar sexualmente de criança de 8 anos

A Delegacia de Polícia Civil de Dois Irmãos do Buriti, Mato Grosso do Sul, realizou uma prisão nesta terça-feira, 07 de novembro. Um homem de 87 anos foi detido em flagrante por abusar sexualmente de uma criança de apenas 8 anos de idade. O caso veio à tona após uma denúncia anônima, levando a uma rápida intervenção das autoridades.

Segundo informações da polícia, a unidade policial recebeu a denúncia que desencadeou a operação de prisão do autor em flagrante delito, acusado do crime de estupro de vulnerável. O homem é o avô biológico da irmã mais velha da vítima.

A investigação revelou que a menina era vítima de abusos sexuais constantes por parte do idoso. A criança corajosa relatou aos policiais e conselheiros tutelares que, sempre que era deixada sozinha com o avô, ele a tocava de maneira inadequada. Essa situação teria ocorrido em diversas ocasiões, inclusive no dia anterior ao flagrante.

Após a prisão do idoso, a polícia não perdeu tempo em acionar o setor psicossocial do CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social) do município para prestar assistência à menor. A criança, juntamente com sua responsável legal, foi levada à delegacia para prestar os devidos esclarecimentos, com o objetivo de garantir o apoio e a proteção necessários para sua recuperação.

O caso chocou a comunidade de Dois Irmãos do Buriti, e o sistema de justiça do município está comprometido em assegurar que a vítima receba o devido apoio psicológico e jurídico, além de garantir que o acusado responda pelas suas ações perante a lei.

Com informações da Depac

Leia mais: