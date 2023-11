Posto de fiscalização da Polícia Militar Rodoviária na MS-162, em Maracaju, está próximo da conclusão

A construção do novo posto de fiscalização da Polícia Militar Rodoviária (PMRv) na MS-162, em Maracaju, encontra-se em estágio avançado, com previsão de conclusão até dezembro deste ano. Com um investimento total de R$ 4 milhões, a obra representa um marco significativo para a infraestrutura e segurança viária da região.

O Posto de Fiscalização da Polícia Militar Rodoviária na MS-162, situado no quilômetro 166 da rodovia que liga Maracaju a Sidrolândia, está prestes a ser uma realidade palpável. As etapas finais do projeto incluem a pavimentação do desvio e do pátio, sendo esta a única tarefa pendente para a finalização da construção. O empreendimento é uma iniciativa da Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos de Mato Grosso do Sul), vinculada à Seilog (Secretaria Estadual de Infraestrutura e Logística).

O posto de fiscalização da PMRv é composto por uma edificação de 200,10 metros quadrados, uma cobertura da pista de 600 metros quadrados e um estacionamento de veículos com 98,15 metros quadrados. O prédio, com uma estrutura convencional, dispõe de uma garagem e um pátio cobertos com concreto e cobertura metálica. No interior do edifício, as instalações incluem uma recepção com uma sala de custódia e um banheiro, uma área de descanso com escritório, dois alojamentos com banheiros (um masculino e outro feminino), uma sala de armas, uma cozinha, um depósito comum, um depósito de materiais de limpeza e um banheiro externo com acessibilidade.

Além da construção do posto, a obra também abrange a pavimentação da rodovia no local onde foi construída a base da polícia, com o alargamento da pista principal e da faixa de acostamento, bem como a instalação de sinalizações verticais e horizontais, visando aprimorar a segurança viária na região.

O projeto da base de fiscalização da PMRv foi elaborado pela Way-306, empresa responsável pela concessão da rodovia MS-306, que liga Costa Rica, Chapadão do Sul e Cassilândia, no Norte do Estado. O prédio construído pela Way-306 na MS-306 serviu como modelo para os postos policiais da MS-162, em Maracaju, e da MS-145, no distrito de Ipezal, em Angélica, que também estão em fase de construção.

Com informações de Bruno Chaves, Comunicação Seilog