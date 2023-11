Mulher é cercada por grupo e agredida com pedaços de pau em beco

Uma mulher de 38 anos foi socorrida em estado grave, na noite de ontem (07), após ser agredida na cabeça com pedaços de pau, por um grupo de pessoas no bairro Tiradentes, em Campo Grande. Até o momento não há informações sobre o estado de saúde da vítima.

Conforme informações do boletim de ocorrência, a vítima passava por um beco por volta de 4h50, quando se deparou com um grupo de pessoas, que não a reconheceram e começaram a bater com facão em sua cabeça e pedaços de paus em seu corpo.

A vítima ficou com um corte na cabeça e apresentou falta de ar, durante atendimento médico pelos socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A mulher foi encaminhada para uma unidade de saúde no Coronel Antonino, onde se encontra hospitalizada.

Equipes da Polícia Militar realizaram rondas pelo bairro, mas ninguém foi encontrado.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.