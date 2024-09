Homem é encontrado morto em plantação de mandioca

Hoje(25), um homem de aproximadamente 60 anos, foi encontrado morto numa plantação de mandioca, na cidade de Nova Andradina, saída para Ivinhema.

De acordo com o jornal Ivinoticias, o homem trabalhava na roça e passou mal. A causa da morte não foi determinada e investigações ainda serão realizadas.

Algumas pessoas disseram que o homem seria da cidade de Ivinhema. A Polícia Militar, Polícia Civil e Polícia Científica estiveram no local.

