Idoso de 72 anos morre no hospital dois dias após acidente de carro em Campo Grande

Um idoso de 72 anos morreu na madrugada desta quarta-feira (18), dois dias após sofrer um grave acidente de carro no Jardim Colúmbia, em Campo Grande. A morte foi confirmada por volta das 2h pela equipe médica.

De acordo com o boletim de ocorrência, o acidente ocorreu na segunda-feira (16). A vítima foi socorrida e levada ao hospital da Unimed, onde permaneceu internada até seu falecimento. A esposa do idoso foi quem registrou a ocorrência na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

Segundo relato da viúva, o idoso sofreu politraumatismo com múltiplas fraturas na coluna vertebral, trauma torácico com pneumotórax e tromboembolismo como consequência do acidente. Apesar dos esforços da equipe médica, ele não resistiu aos ferimentos.

O caso foi registrado como sinistro de trânsito com vítima fatal provocado pela própria vítima. Até o momento, a dinâmica do acidente não foi esclarecida, e o boletim não traz detalhes sobre as circunstâncias que levaram à colisão.

As autoridades continuarão investigando o caso para esclarecer os fatos.

