Operação prende pecuarista, advogado e outras três pessoas por tráfico de drogas em MS

Na última segunda-feira(16), a Polícia Rodoviária Federal (PRF), em ação conjunta com a Seção de Investigações Gerais (SIG) da Polícia Civil de Dourados, desencadeou a operação ‘Rotweiller’, que prendeu cinco pessoas e apreendeu 2.176 Kg maconha em Dourados.

Foram presos um pecuarista, um advogado e outras três pessoas. A organização criminosa realizava o envio de drogas da fronteira para o estado de São Paulo.

O nome da operação, ‘Rotweiller’, faz referência aos cães que ficavam nos locais onde eram escondidas as drogas e os veículos utilizados pela organização.

Modus Operandi

De acordo com a PRF, a organização trazia maconha do Paraguai por Ponta Porã, armazenava em um sítio no Assentamento Mutum, no município de Santa Rita do Pardo, e depois despachava a droga para São Paulo. Os líderes da quadrilha são baseados em Dourados. Os demais detidos são de Ponta Porã e de Mato Grosso.

Na tarde da segunda-feira (16), próximo a Santa Rita do Pardo (MS), o Núcleo de Operações Aéreas da PRF confirmou a presença de uma carreta escondida em um sítio, em meio a plantações de cana-de-açúcar. A aeronave também avistou dois homens próximo a uma caminhonete Ford/F250.

Com as informações, equipes em terra realizaram a abordagem dos suspeitos. Os homens informaram que o caminhão escondido estava carregado com grande quantidade de maconha e que eles aguardavam o retorno de outros três homens com outro caminhão para realizar o transbordo da maconha. O outro caminhão também foi apreendido.

Os policiais aguardaram o retorno dos demais envolvidos na ação criminosa, que chegaram em uma caminhonete Toyota/Hilux e foram abordados.

Em depoimento, quatro homens declararam que participavam do transporte da droga dirigindo os caminhões que levariam a maconha para a fronteira com São Paulo, as duas caminhonetes que davam apoio aos transportes e auxiliando no transbordo da carga entre as carretas.

Um deles, que viajava na Toyota/Hilux, se apresentou como advogado, disse que conhecia o condutor da caminhonete em que viajava mas não deu mais informações sobre o ocorrido.

Todos os presos, veículos e o entorpecente foram encaminhados à Polícia Civil em Dourados.