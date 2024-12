Detran divulga horários de atendimento para o fim de ano e orienta uso do portal digital

O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) anunciou que suas agências funcionarão em dias específicos e com equipes reduzidas nas próximas duas semanas. De acordo com portaria publicada nesta terça-feira (17), as unidades estarão abertas nos dias 23 (segunda-feira), 26 (quinta-feira) e 27 (sexta-feira) na semana do Natal.

Na semana do Ano Novo, o atendimento ao público ocorrerá nos dias 30 (segunda-feira), 2 (quinta-feira) e 3 (sexta-feira). O funcionamento será limitado, e o Detran recomenda que os cidadãos priorizem o uso do Portal de Serviços Meu Detran, acessível 24 horas por dia.

Serviços digitais como alternativa

A plataforma online Meu Detran oferece cerca de 95% dos serviços disponíveis presencialmente, incluindo a emissão de guias de licenciamento e multas, consulta de pontuação, comunicação de venda de veículos e solicitação de primeiro emplacamento. O órgão reforça que o uso do portal pode evitar deslocamentos desnecessários durante o período de festas.

Compensação de guias pagas

Um ponto de atenção para os contribuintes é a compensação de guias pagas próximas aos feriados. Segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), o último dia útil do ano para atendimento bancário presencial será 30 de dezembro (segunda-feira). Pagamentos realizados nessa data serão compensados apenas em 2 de janeiro de 2025 (quinta-feira), devido ao recesso bancário.

