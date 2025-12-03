Idoso de 68 anos é preso pela morte de 12 cães e gatos por envenenamento

Moradores e Vigilância Sanitária Municipal fizeram denúncias que relataram a morte recente dos animais nos últimos dias

Na última terça-feira (2), um idoso de 68 anos foi preso em flagrante suspeito da morte de dezenas animais domésticos por envenenamento no Assentamento Mutum, zona rural de Brasilândia.

A equipe policial da Delegacia de Polícia Civil de Brasilândia se deslocou até o assentamento num trajeto que levou quatro horas após o recebimento de denúncias de moradores e da Vigilância Sanitária Municipal, que relataram a morte recente de cerca de 12 cães e gatos somente nos últimos dias.

No local, os policiais constataram a presença de animais mortos, alguns ainda expostos e outros já enterrados, apresentando sinais compatíveis com morte por substância tóxica.

Os policiais colheram depoimentos e imagens da cena, que apontaram o suspeito como o causador recorrente das mortes. Em buscas realizadas na residência foram encontradas substâncias tóxicas, alimentos adulterados utilizados como isca, frascos contendo veneno e outros materiais compatíveis com o método utilizado para o extermínio dos animais. Todo o material foi apreendido e será submetido à perícia oficial.

As investigações indicam que a prática criminosa ocorria de forma contínua e relatos indicam que mais de 20 animais foram mortos entre 2024 e 2025. Também foi verificado que o suspeito já responde a outros inquéritos policiais envolvendo fatos semelhantes.

No início do ano houve representação por prisão preventiva do suspeito em razão da prática similar, mas o pedido foi negado.

Com base nas provas colhidas, o indivíduo foi autuado em flagrante pelos crimes de maus-tratos e morte de animais (Lei 9.605/98), além de outras condutas que seguem sob análise.

O suspeito teve a prisão preventiva do suspeito representada novente para impedir a continuidade das práticas e proteger a comunidade local.

