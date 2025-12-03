Conta de luz tem redução em dezembro com bandeira amarela, mas aumento do consumo nas férias exige atenção

Cobrança extra cai de R$ 4,46 para R$ 1,88 a cada 100 kWh

A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) anunciou que, em dezembro de 2025, a bandeira tarifária aplicada nas contas de luz será a bandeira amarela, substituindo a vermelha patamar 1 que vigorava nos meses anteriores. A mudança representa uma redução significativa na cobrança extra, que passa de R$ 4,46 para R$ 1,88 a cada 100 kWh consumidos.

Apesar da redução, o mês de dezembro marca o início das férias escolares e das festas de fim de ano — um período em que o consumo de energia tende a aumentar naturalmente. Com as crianças em casa, é comum o uso prolongado de televisores, videogames, computadores e aparelhos de ar-condicionado, além de mais banhos quentes e iluminação decorativa natalina.

“Com a chegada das férias e o aumento natural no uso de energia, reforçamos a importância do consumo consciente como forma de evitar surpresas desagradáveis na conta de janeiro”, alerta o engenheiro especialista em eficiência energética da Energisa MS, Emerson Nantes.

Confira as principais orientações para manter o consumo sob controle mesmo com a casa cheia:

– Desligue aparelhos da tomada quando não estiverem em uso, especialmente TVs, carregadores e micro-ondas;

– Evite deixar luzes acesas em ambientes desocupados e prefira lâmpadas LED, que são mais econômicas;

– Programe o uso do ar-condicionado: mantenha portas e janelas fechadas e ajuste a temperatura em 23°C;

– Reduza o tempo de banho elétrico, especialmente em horários de pico;

– Aproveite a luz natural durante o dia e incentive atividades ao ar livre com as crianças;

– Use eletrodomésticos de forma eficiente: junte roupas para lavar e passar de uma vez e evite abrir a geladeira com frequência;

– Ao adquirir equipamentos elétricos, dê preferência para os que possuem Selo Procel de Economia de Energia, classificação A.

O especialista também ressalta algumas dicas para lidar com as crianças que costumam passar muito tempo em telas:

– Estabeleça horários para uso de eletrônicos.

– Incentive brincadeiras offline e atividades em grupo.

– Promova momentos em família que não dependam de aparelhos eletrônicos, como jogos de tabuleiro ou leitura.

/

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram