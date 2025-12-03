Corumbá é selecionada para pesquisa sobre impactos das mudanças climáticas na saúde da população

Corumbá foi um dos seis municípios brasileiros escolhidos para participar do projeto VERACIS, iniciativa do Ministério da Saúde em parceria com o PROADI-SUS e o Hospital Israelita Albert Einstein. A pesquisa vai avaliar como as mudanças climáticas e fatores ambientais afetam a saúde de comunidades quilombolas.

A pesquisadora Raquel Galera, do Hospital Israelita Albert Einstein, instituição executora do projeto, explica: “Estamos em Corumbá para investigar o impacto do clima na saúde de comunidades quilombolas em diferentes biomas brasileiros. Aqui no Pantanal, queremos compreender esse cenário aplicando estratégias de monitoramento e coleta de amostras que nos permitam avaliar como o clima influencia a região.”

A equipe do projeto atuará durante um ano na Comunidade da Família Osório, realizando coletas ambientais, como solo e água e biológicas, incluindo sangue, secreção nasal e fezes. Também serão monitorados o clima e a qualidade do ar dentro de 20 residências da Comunidade.

A secretária municipal de Saúde, Tatiana Mattos, destacou a relevância da iniciativa: “Essa é uma pesquisa muito importante. Ficamos felizes em saber que nosso município foi selecionado. Esses dados serão ferramentas fundamentais para a tomada de decisões que melhorem a saúde dos quilombolas de Corumbá.”

Para Rafael Bastos, representante do Programa de Promoção da Saúde, Ambiente e Trabalho (PSAT) do Ministério da Saúde, a ação reforça o compromisso do governo federal: “A presença do Ministério da Saúde reafirma o compromisso de escuta da população quilombola nos serviços de saúde, para construirmos uma política integral que atenda às reais necessidades dessa população e dê suporte ao Mato Grosso do Sul no desenvolvimento de ações adequadas às suas realidades.”

O estudo abrange os biomas Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal e Pampas.

