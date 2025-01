Dupla é presa em flagrante por roubo a casal de idosos em Dourados

Na noite desta segunda-feira, policiais civis prenderam em flagrante de dois indivíduos acusados de terem praticado um roubo contra um casal de idosos moradores do bairro Chácaras Califórnia, em Dourados, distante 231 km de Campo Grande.

Os suspeitos, de 30 e 17 anos, se dirigiram até a chácara onde morava o casal de idosos, de 79 e 87 anos, e um deles fingiu estar passando mal em frente à residência, solicitando ajuda.

A idosa se dirigiu até o portão com medicamentos e os entregou aos dois suspeitos, dizendo que o indivíduo passando mal poderia tomar os remédios e depois voltar para sua casa, mas assim que a vítima se virou e foi até um galinheiro, um dos autores a golpeou sua cabeça com um pedaço de madeira, enquanto o outro ingressava na casa e subtraía um aparelho de celular do casal.

No interior da casa ainda estava o esposo da senhora, de 87 anos, que também foi agredido pelos autores para que não reagisse durante à ação. O casal de idosos precisou ser encaminhados ao hospital.

Os policiais conseguiram identificar os dois autores: um deles já era conhecido na região e estava sendo investigado em outros dois inquéritos relacionados a furtos, enquanto o adolescente, de origem venezuelana, também era apontado como responsável por pequenos furtos para sustentar seu vício em drogas.

Em algumas horas os investigadores obtiveram êxito em localizar os dois responsáveis e também o aparelho celular subtraído, que já estava em posse de um receptador.

A dupla responsável pelo roubo foi autuada em flagrante pelo crime de roubo majorado, enquanto o terceiro envolvido responderá pelo crime de receptação culposa.

