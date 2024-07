Idoso condenado por estupro de vulnerável no Espirito Santo é preso em Miranda

O homem que não teve a identidade revelada, era foragido desde 2018 e foi condenado pela Justiça do Espirito Santo a 9 anos e seis meses de prisão, em regime fechado

Foi preso nessa segunda-feira (29), em Miranda/MS, um idoso de 63 anos, condenado no Espirito Santo por estupro de vulnerável.

O homem que não teve a identidade revelada, era foragido desde 2018 e foi condenado pela Justiça do Espirito Santo a 9 anos e seis meses de prisão, em regime fechado.

A prisão do individuo foi feita pela Policia Civil de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Delegacia de Miranda.

