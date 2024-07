Casa explode em Sonora durante incêndio

De acordo com informações, o imóvel pertencia a uma empresária que estava trabalhando na conveniência no momento do ocorrido

Na manhã desse domingo (28), uma casa localizada no município de Sonora, explodiu após ser consumida por um incêndio.

De acordo com informações, o imóvel pertencia a uma empresária que estava trabalhando na conveniência no momento do ocorrido. A filha da moradora foi quem presenciou o acontecimento que não teve feridos.

Segundo os moradores, para apagar as chamadas de causa desconhecida, foi preciso que a Usina de Sonora disponibilizasse um caminhão de água para combater o incêndio, pois a cidade não tem Corpo de Bombeiros, e veículos para atender a este tipo de ocorrência.

Equipes da Polícia Civil e da Perícia Criminal estão investigando as causas do incêndio.

